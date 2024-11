FOTOD | Tallinna kesklinnas paisati müüki magus krunt. Krõbe hind huvilisi ei sega

Tegemist on Tallinna kesklinnas, atraktiivses asukohas (Mere pst 10) paikneva arenduskinnistuga, kus on kehtiv detailplaneering ja ehitusluba. „Midagi sedavõrd ainulaadset ei ole Tallinnas pikalt pakkumises olnud ja ilmselt lähiajal ei tule,“ sõnas ettevõtte tegevjuht Danel Talpsepp.

Just seetõttu lisab ta, et enampakkumine on olenemata oma krõbedast hinnast pälvinud ikkagi suurt tähelepanu. „On ka mitmeid tõsiseid huvilisi,“ kinnitas ta.

Täna on kinnistu kõigest veel plats, mida kasutatakse parklana, kuid mille üldsuurus on 4627 m². Vastavalt detailplaneeringule on kinnistule kavandatud äri- ja büroohoone, mis on kuue maapealse ning kahe maa-aluse korrusega. -1 ja -2 korrusele on planeeritud 140 parkimiskohta.