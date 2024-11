FOTOD | Üürile anda tuba koos basseiniga. Omapärane kinnisvarakuulutus tekitas leedukates elevust

Fotosid sirvides tekkis aga küsimus – kus see tuba asub? Nimelt on ühel fotol eramaja, mille kõrval väiksem maja. Maakler rääkis Delfile, et tuba üüritakse välja suures majas ja bassein asub väikeses majas.

Kasutajate tähelepanu pälvis ka hind. Kuulutuses on kirjas, et kuuüür on 280 eurot ja maaklerile tuleb tasuda 200 eurot. Sealsamas on aga ka kirjas, et üürnik peab kohe kokku tasuma 580 eurot. Inimesed avaldasid sotsiaalmeedias nördimust nii „jõhkra hinna“ kui ka maakleri kehva matemaatikaoskuse üle.