„Õhustik oli masendav.“ Nordica pankroti tõttu lõpetab tegevuse ka Eesti väikeettevõte

Kui Nordica 2015. aastal loodi, löödi kõik ettevõtted lahku. See tähendab, et lennukid tulid ühest kohast, firma ise oli teises kehas ja meeskond kolmandas. „Kuna tollal pakutav renditööjõufirma pilootidele ei meeldinud, otsustasime luua oma firma Best Crew OÜ ja hakkasime pakkuma tööjõudu Nordica tütarettevõttele Regional Jet,“ selgitas Ärilehele Best Crew’ juhatuse liige Jaanus Orusalu.