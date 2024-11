Klientide huvi Go3 teleteenuse vastu on tõepoolest suurenenud, kinnitas AS Go3 Baltics turundus- ja PR spetsialist Mike-Richard Koch. Delfi Ärilehele teadaolevalt on teenuse aktiveerimise ooteajad veninud juba mõne kliendi puhul pea nädala aja pikkuseks. Nii pole sel esmaspäeval Go3 telepaketi lepingu allkirjastanud kliendil reedese ehk tänase seisuga endiselt kasutaja aktiveeritud.