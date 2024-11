Analüütik: majanduslangus on peatunud, kuid kiiret taastumist ei ole veel tekkinud

Mõnevõrra keerulisem on seis tööstuses. Töötleva tööstuse lisandväärtus langes aastaga 7,1% ja teise kvartaliga võrreldes 13,8%. Kuna meie peamistel eksporditurgudel on majandus kas languses (Läti SKP langes aastaga 1,7%) või nulli lähedane (Rootsi SKP ei muutunud aastaga ja Soomel kasvas 0,4%), siis ei ole ka meie töötlevas tööstuse veel taastumist tekkinud.

Lähiriikide majandusolukord on töötlevale tööstusele oluline, kuna ca kaks kolmandikku nende toodangust läheb ekspordiks. Lisaks tööstusele on seis keerukam ehitussektoris, mis vähendas Eesti kolmanda kvartali SKP kasvu 1,1% võrra. Kuna euribor on viimastel kuudel allapoole tulnud ja kinnisvaraturg on muutunud elavamaks, siis järgnevatel kvartalitel võib oodata mõningat taastumist ka ehituses.