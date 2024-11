Järgmine Leedo ettevõte lõpetab tegevuse: Saaremaa Lihatööstus läheb pankrotti

„Patsient on koomas ja nii palju oleme andnud, et ta ära ei sure,“ ilmestas Saaremaa Lihatööstuse omanik Vjatšeslav Leedo suvel ettevõtte seisu, kuna nii selle tootmismahud ja käive olid jätkuvalt nii nigelad, et ei suutnud ettevõtet vee peal hoida, mistõttu hakkas ettevõtte omanik talle uusi investoreid otsima .

Ettevõttel on tänaseni esitamata ka 2023. aasta majandusaruanne. Maksu- ja tolliameti andmetel on ettevõttel 1,5 miljoni euroni küündiv maksuvõlg, sellest vaid kolmandik on ajatatud ning seda aastani 2029. Vanim õlgnevus pärineb 2022. aasta oktoobrist. Alates 2019. aastast on ettevõte on olnud kahjumis, mis on iga-aastasel kasvanud. 2022. aasta kahjum küündis ligi 2,5 miljoni euroni.