Arendajad seostavad leiget huvi pealinna magusaima kinnisvaraala vastu kõrge alghinnaga

Üks arendajaist, kes novembri alguses oma huvi ala vastu kinnitas, oli Kaamos Group, kes lõpuks siiski pakkumist ei teinud. Kaamos Kinnisvara tegevjuht Taimo Murer ütles nüüd ERR-ile, et ettevõte tegi oma arvutused ja jättis pakkumise esitamata, sest selle arenduse alternatiivi jaoks, mille realiseerimist nad tõenäoliseks pidasid, osutus kinnistu alghind liiga kõrgeks.

Ka Merko tegi kalkulatsioonid enne enampakkumist ära ja töötas materjalid läbi. „Järeldus oli, et see ei ole meie profiilile sobilik kinnistu, ega seal muud põnevat olegi,“ sõnas Merko juht Ivo Volkov. Selle kohta, kas enampakkumisel osalejate hulk jäi tagasihoidlikuks liiga kõrge hinna või muude tingimuste sobimatuse tõttu, märkis Volkov, et teiste kohta ei oska ta öelda, kuid Merko jaoks oli otsuse taga kombinatsioon kõikidest asjaoludest.