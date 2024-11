„Languse tipp on käes.“ Kaupmehed pingutavad üleilmsel ostupühal aina suuremate allahindlustega

„Tänavuste pakkumiste hulgas esineb rohkelt 30-, 40- ja 50-protsendilisi allahindluspakkumisi kas valitud või isegi kogu sortimendile. Kõige kõrgemad allahindlusprotsendid küündivad aga koguni 70ni. See on kinnitus sellest, et Musta reede pakkumistega tuleb igal aastal aina suurem osa kaupmehi kaasa. See nn ostupüha on kinnitanud kanda ning on oodatud aeg oma suuremate ostude planeerimiseks kõigile Eesti inimestele,“ hindab Rocca al Mare ja Kristiine keskuste turundus- ja kommunikatsioonijuht Helina Leif.

Ostujõu vähenemine on aasta lõpuga saamas mõneks ajaks pidurit, kuna suuremad sooduskampaaniad aktiveerivad kliente kaubanduskeskusi rohkem külastama. „Languse tipp on käes – ca pool ostukorvist komplekteeritakse soodushindadega toodete põhjal. See trend on pikalt püsinud. Novembri lõpust, Mustast reedest kuni jõuludeni teatud määral soodustoodete osakaal ostukorvis langeb, sest inimeste tarbimine hoogustub hooajaliselt,“ räägib Leif.

Milliseks kujuneb tarbijate aktiivsus kaubanduses aasta viimasel kuul ja kas tuleval aastal saabuv käibemaksutõus ka seda kuidagi mõjutab – seda saab mõnede märkide põhjal prognoosida. „Möödunud aasta näitel saab öelda, et kitsamalt jaekaubanduses ostuaktiivsusele maksutõusul väga suurt efekti olema ei saa. Samal ajal, kui vaadata autokaubandust, mis õitseb, on näha, et inimesed on väga teadlikud muutuvast maksukeskkonnast ja oskavad oma oste vastavalt sellele planeerida. Suuremaid sooduspakkumisi võib laiemal skaalal oodata tänavu Musta reede ja jõulukampaaniatega – 20-protsendilised allahindlused ei aktiveeri enam tarbijat, kaupmees on sunnitud rohkem pingutama, et tähelepanu püüda ja silma jääda,“ selgitab Leif.

Ka on näha, et e-kaubandus üksi ei suuda inimeste ja tihti terve pere vajadusi katta selles osas, mida suudab pakkuda üks kaubanduskeskus. „Mis puudutab keskusi, siis siin on turg selgelt liikunud selles suunas, et põimitakse meelelahutust ja kaubandust tihedamalt kokku, et pakkuda nii kohalikele elanikele kui külalistele kaugemalt lisaväärtust. Kristiines ja Rocca al Mares on näiteks väga edukaks kliendivoo kasvatajateks osutunud peredele suunatud üritused, mis toimuvad teatud regulaarsusega ja mille pärast osatakse juba keskustesse tulla,“ lisab Leif.

