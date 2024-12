KUULA | Ärilainel: kas ettevõtete ostu-müügi turg on pelgalt suurte mängumaa?

Ekspertide sõnul on tekkinud stereotüüp, et teisi ettevõtteid võivad osta üksnes suurettevõtted. „Kui inimesel on väga selge nägemus, kuidas ettevõtte väärtust ajas kasvatada, siis võib kasvõi konkreetse ettevõtte töötaja firma ära osta,“ märgib Julge. Ta lisab, et pank on hea koht, kellele oma ideed esitleda, sest lisaks rahale on pangas ka teadmised, kuidas panna kokku erineva suurusega tehinguid ja kaasata vahendeid ka mujalt.

„Kõik sõltub ka sellest, mis tehinguga on tegemist. Üks võimalus tehingu finantseerimiseks on pangalaen. Samas on võimalik ka näiteks ettevõtte ost nii võlakirjade kui pangalaenu koosmõjus. Lisaks on võimalus leida nii institutsionaalseid kui ka erainvestoreid. Kartma ei peaks ja võib julgelt panka nõu pidama tulla,“ sõnas Luminori ettevõtete panganduse juht.

„Võtaksin selle nii ostja kui müüja poolt kokku fraasiga, et „räägi inimestega“. Tihti ei osata oma müügihuviga kellegi poole pöörduda, kuid selleks ongi pangad ja nõustajad, kes tunnevad seda valdkonda ning oskavad juhtida lihtsa huvi eduka tehinguni,“ ütles Redgate Capitali partner Aare Tammemäe.

Luminori struktureeritud finantseerimise nõustaja Jüri Kuusk nentis, et intressikeskkonna muutus on ettevõtete ostu-müügi positiivset turule mõju avaldanud. „Intressimäärade tõus tõmbas lühiajaliselt ka turu kinni. Nüüd on määrad alla liikunud ja see kõik soodustab seda, et tehinguid senisest enam toimuma hakkaks,“ ütles Kuusk.

Tulevikku vaatavad kõik saatekülalist aga positiivsena ja usuvad, et tehingute arv järgmistel aastatel suureneb. Keeruline geopoliitiline ja majanduslik olukord, mis on pisut turgu aeglustanud, muutub aina enam normaalsuseks ja ka neis tingimustes ei jää äri seisma

