Parem ka Pepsist. A. Le Coqi jook pälvis rahvusvahelisel võistlusel auhinna

Võitjaks kuulutati sel aastal turule tulnud energiajoogibrändi Dynami:t uuendatud tootesari nelja erineva kujunduse ja maitsega „Innovatsiooniauhind on see, mis paneb silmad kõige rohkem särama. See on suur tunnustus tiimile ja partneritele, kellega tervikkontseptsiooni välja arendasime. Uues sarjas on kõik unikaalne: alates eriefektiga maitsetest, ööloomade kontseptsioonist kuni innovaatilise trükitehnoloogiani välja. Neoonsed värvid, mis pimeduses helendavad, annavad suurepäraselt edasi energiajoogi olemust ja Dynami:ti brändi,“ kommenteeris võitu A. Le Coqi turundusdirektor Katrin Vernik.