Jaekett jagab nõu: mida teha uuest aastast 1- ja 2-sendiste müntidega?

Rimi turundusjuht Marta Vihtre rõhutab, et ümardamine toimub ainult sularahaga tasumisel ning arvestatakse ostukorvi lõppsummalt, mitte iga toote või teenuse pealt eraldi. „Meie jaoks on oluline, et inimesed oleksid uuest süsteemist teadlikud ning saaksid aegsasti vastused kõigile küsimustele. Paljudel meie seast, eriti lastega peredel, on kodus rahakassadesse kogunenud korralik hulk pisisente. Pangas on sentide vahetamine tasuline, kuid poes, saab nende eest endiselt kaupu osta,“ selgitas Vihtre.

Sularahaga makstes ümardatakse ostukorvi lõppsumma vastavalt järgmistele reeglitele: kui lõppsumma on näiteks 2,52 €, ümardatakse see 2,50 €-ni; kui lõppsumma on 2,56 €, ümardatakse see 2,55 €-ni; ning kui lõppsumma on 2,58 €, ümardatakse see 2,60 €-ni.