Minister Keldo järgmine suur plaan on radikaalselt vähendada bürokraatiat

Väga pikalt on ettevõtjatele probleemiks olnud sajad aruanded, mida riik neilt nõuab, kuigi mingit muutust see rahulolematus pole kaasa toonud, pigem tuleb vaid erinevaid vorme, mida neilt nõutakse, ainult juurde. Sama pikalt on räägitud ka, kuidas kõik riigiasutused peaks oma andmekorje ühtlustama ning võimaldama asutusevahelist andmevahetust, et elu ettevõtjatele olulisemalt lihtsaks teha. Seni pole need ponnistused aga vilja kandnud, kuna ministeeriumid ning nende allasutused pole väga tahtnud oma seniseid süsteeme muuta.