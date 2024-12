Ilmus Eesti esimene tööandja brändingu käsiraamat

Raamatus on praktilise sisu kõrval välja toodud 20 Eesti ja 10 välismaist edulugu. Raamatu autorid on Evelin Org ja Olesija Saue, kes on eelnevalt välja andnud persoonibrändingu raamatu „Bränd nimega Sina“, millest ilmus ka kordustrükk.

„Selle raamatu kirjutamiseks oleme saanud inspiratsiooni oma erinevatelt Eesti ja Põhjamaade klientidelt, keda oleme aidanud viimaste aastate jooksul nii brändisaadikute programmide käivitamise kui ka tööandjabrändingu koolitustega. Tööandja bränding on ettevõtte strateegiliste eesmärkide saavutamisega väga otseses seoses. Mida teadlikumad ja õnnelikumad on teie inimesed, seda produktiivsemad nad on, seda tugevam on teie ettevõtte bränd ja seda paremini teie ettevõttel läheb. Töötajate kaasamine ei toeta aga ainult müüki ja brändikuvandit, vaid aitab kaasa ka töötajate enda arengule ning rahulolule,“ lausub Evelin Org.

Edukad on need, kes lähenevad terviklikult

Raamat on mõeldud kõigile neile, kellel on huvi leida ja hoida oma tiimis parimaid talente, arendada organisatsioonikultuuri ja töörahulolu, hoida kokku värbamiskulusid ning tegeleda selle saavutamiseks tööandja brändinguga teadlikult ja tulemuslikult. Peale värbamisturunduse keskendub raamat ka olemasolevate töötajate hoidmisele ja kaasamisele.

„Oleme oma töös näinud, et kõige edukamad ettevõtted on need, kes oskavad läheneda brändingule terviklikult ning näha nii persooni-, tööandja- kui ka korporatiivbrändingu seoseid. Meie eesmärk on tutvustada suuremat pilti, mis on seotud laiemalt kogu ettevõtte brändinguga. Töötasime selle lihtsamaks mõistmiseks välja 360-kraadise mudeli, millest räägime lähemalt teises peatükis ning mis võtab arvesse kõiki brändingu eri aspekte,“ lisab Saue.

Raamatus on reaalseid näiteid ja palju praktilisi soovitusi, mis aitavad lugejal mõista teooria rakendamist päriselus.

„360 kraadi mudel tööandja brändingus“ autorid on Evelin Org ja Olesija Saue, toimetajad Triin Ploom-Niitra ja Piret Pihlak, illustreerija Sasha Milyakina ning kujundaja Janek Saareoja.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemana Ükskõiksena Kurvana Vihasena Saada