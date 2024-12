Prisma võitleb säästliku töörõivateenuse abil tekstiilijäätmetega

Lisaks temperatuuride eest kaitsmisele peab tööriie ka hingama. „Oleme proovinud erinevaid lahendusi ja valinud särgid, mis on töötajate hinnangul kõige hingavamad ning nahasõbralikumad. Oluline on ka nii materjalide kui ka pesuvahendite sobivus allergikutele,“ rääkis Prisma esindaja.

„Iga poekülastaja on ilmselt märganud, et kauplustes on alad, kus on alati jahedam – lihalettide juures, külmkappide vahel, ka välisuste läheduses kassade juures. Mõned töötajad veedavad palju aega näiteks piimatooteid külmalaost lettidele asetades, laotöötajad liiguvad pidevalt siseruumide ja õue vahet. Tööriided peavad tagama, et töötajad tunnevad end igal ajal, sõltumata ruumi temperatuurist, hästi – selleks on ette nähtud erinevad särgid, fliisid, vestid ja joped kõikides numbrites nii meestele kui ka naistele,“ selgitas Prisma personalijuht.

Tema sõnul on Prismal töörõivastele väga kõrged nõudmised. Kõige olulisem on, et tööriided oleksid mugavad ja inimesed tunneksid end neis mistahes tööülesandeid täites hästi.

„Mõistagi nõuame keskkonnateadlikku tegutsemist ka oma koostööpartneritelt. Üheks selliseks partneriks on tekstiilirendiettevõte Lindström , kes tagab, et meie töötajatel oleks iga päev selga panna puhtad ja mugavad tööriided . Sama tähtis kui tööriided ise on meie jaoks see, mis saab meie tööriietest siis, kui meie töötajad neid enam ei kanna – peame igal juhul ära hoidma nende saamise tekstiiliprügiks,“ nentis Prisma Peremarketi personalidirektor Maren Penu.

Töö selle nimel käib väga mitmel rindel. Ettevõte on suutnud märkimisväärselt vähendada toiduraiskamist, milleks on Toidupanga kõrvale peagi lisandumas ka uusi innovatiivseid partnereid. Green Dice’i abil jõuavad taaskasutusse ka Prisma töötajate kasutatud elektroonilised töövahendid. Näiteid keskkonnasäästlikest initsiatiividest võiks tuua veel mitmeid.

„Iga inimene tahab end tööl hästi tunda. Selleks peab ta tundma, et tööriided istuvad talle ja ta näeb neis hea välja. Seetõttu on oluline, et tööriiete lõiked oleksid ilusad ja sobiksid igale kehatüübile,“ selgitas Penu.

Teenuse mugavus ja läbipaistvus

Prisma esindaja sõnul on Lindströmi teenuste rendi puhul oluline see, et tööriiete, samuti Lindströmist tellitavate vahetusvaipade kasutamisest, hooldamisest ja sellega seotud kuludest oleks pidevalt hea ülevaade.

„Me näeme eLindströmi keskkonnas kogu aeg, kui palju riideid ja vaipu meil igas kaupluses kasutusel on, millise sagedusega tooted pesus on, saame vajadusel teha tagastusi või uusi tellimusi. Näiteks külmal ajal vajame rohkem jopesid kui kevadsuvisel perioodil, poriste kuude ajal on vaja vaipu sagedamini vahetada. Saame selliseid muutuseid iseteeninduskeskkonnas ise paindlikult teha. See võimaldab meil ka kulusid paremini prognoosida ja jooksvalt jälgida,“ selgitas Prisma personalidirektor.

Mõni aasta tagasi oli igal Prisma töötajal oma riidekapp ja isiklikud tööriided. Kuna nii jäi aga suur hulk rõivaid kasutuna seisma, otsustas Prisma ühiskasutatavate riiete kasuks. Need on nüüd kõigile vabalt saadaval üldkappides suurusnumbrite järgi. See andis võimaluse hoida oluliselt vähem riideid arvel, aga samas on töötajate vajadused jätkuvalt isegi suurema valikuga rahuldatud. Kaupluse esindajad saavad jooksvalt tööriiete komplektide kogust tellimuses tõsta või vähendada.

„Prisma tööriiete kollektsioon on väga suur ja saame seal justkui e-poes šopata, et komplekteerida mistahes meie kauplusega liitunud uutele töötajatele kõige paremini sobiva komplekti riideid. Ja need rõivad laekuvad üldjuhul juba järgmise pesuringiga. Me ei pea võtma töötajalt mõõte ega ootama mitu nädalat rõivaste saabumist õmblustöökojast,“ rääkis Maren Penu.

Koostöö alates Eesti äri alustamisest