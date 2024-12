OTSE | Erikomisjonis arutatakse Eesti Energia erikontrolli tulemuste mõju Eestile. Kutsutud on nii Durejko kui Sutter

Hiljuti avalikustati rahandusministeeriumi tellitud erikontrolli tulemused rikkumiste tuvastamiseks Eesti Energias. Raportis sedastati muu hulgas, et Eesti Energial on probleeme keskkonnanõuete täitmisega. Möödunud nädalal teavitas Eesti Energia börsi, et lõpetab Eesti elektrijaamas vanemates energiaplokkides elektri tootmise, et mitte rikkuda kehtivaid keskkonnanõudeid.