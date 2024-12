Premia pakendite puhul on olnud aastaid tava, et infot antakse nii eesti kui ka vene keeles, selgitab Premia toote- ja brändijuht Heli Sepp.

„Vene keeles on pakenditel ära toodud siiski ainult toote koostise ja toiteväärtuse info. Kogu muu info on pakendil ainult eesti keeles,“ räägib Sepp, kelle sõnul on eestikeelne info pakenditel väidetavalt ikkagi esikohal, hästi nähtav ja hõlpsamini loetav.