Rahanduskomisjon täpsustas julgeolekumaksu seaduse eelnõus maksueelise saamise korda

Rahanduskomisjoni liige Maris Lauri ütles, et muudatuse kohaselt ei võeta julgeolekumaksuga maksustamisel arvesse tehingut, tehingute ahelat või raamatupidamislikku kannet, mille põhieesmärk on saada maksueelis. Ta selgitas, et tegemist on üldise kuritarvituste vastase sättega. „See on vajalik, et maksu- ja tolliametil oleks ka julgeolekumaksuga maksustamisel alus olukorras, kus on tuvastatud maksueelise saamise eesmärgil tehtav tehing, tehingute ahel või raamatupidamislik kanne,“ märkis Lauri.

Isamaalane on kriitiline

Rahanduskomisjoni liige Aivar Kokk (Isamaa erakonnast) on kriitiline julgeolekumaksu suhtes. „See maks võib jätta petliku mulje, et kõik kogutud vahendid lähevad täielikult riigikaitse tugevdamisse. Kahju, et ei toetatud ettepanekut sätestada see seaduses selgesõnaliselt,“ ütles Kokk. Tema sõnul on seadusel on ka negatiivne mõju Eesti majandusele, mis on tuntav järgmisel aastal, kui SKT on 1–2% madalam ning tekib täiendav surve hinnatõusudeks.