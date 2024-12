Eesti ettevõtjad teevad ettevalmistusi laienemiseks India turule

Visiidi algatajad on Eesti ettevõtjad, kes näevad Indiaga kaubavahetuses suurt potentsiaali ning on huvitatud oma turu laiendamisest. Samas on Eesti toidutööstusettevõtetel pakkuda kvaliteetset toodangut, sest nii nagu paljud teised riigid, on ka India üha rohkem huvitatud kestlikust ning puhtast toidutootmisest.

India visiiti toetavad ja aitavad korraldada peale regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus ning Eesti suursaatkond New Delhis. Eesti äridelegatsiooni kuuluvad AS A. Le Coq, AS Balsnack International Holding, Bon Vegan OÜ, Haage Joogid OÜ, Revala OÜ, Saku Õlletehase AS, AS TFTAK, Tohi Distillery OÜ, OÜ Vegestar, YOOK Production AS.