Uuring: töökohta panevad vahetama väike palk ja kehv juhtimine

Viimasel viiel aastal töökohta vahetanud või seda planeerivatest töötajatest 50% tõid peamise probleemina esile väikese töötasu. Piiratud karjäärivõimalusi tõi põhjuseks 34%, millele järgnesid halb juhtimine või kehvad suhted juhtkonnaga (32%).

„Kuigi palgaküsimus on töötajatele kõige teravam, selgus uuringust, et väga suurt kaalu omavad ka töökeskkonna probleemid. Kehva juhtimise kõrval tõi ligikaudu veerand vastanutest esile halva tööõhustiku, liiga suure töökoormuse, vähese tagasiside ja tunnustamise ning samuti vähese paindlikkuse töö korraldamisel,“ ütles SEB personali ja koolituse divisjoni direktor Margit Pugal. Tema sõnul mõjuvad atraktiivsena tööandjad, kelle visioon on inspireeriv, kes pakuvad huvitavaid tooteid ning kus juba töötavad talendid.

Naised vahetavad tööandjat sagedamini, juhul kui puuduvad paindlikud töötingimused ning koolitus- ja arenguvõimalused. Samuti siis, kui töötajale antav tagasiside on vähene või puudub. Lisaks on naised altimad lahkuma, kui tööõhustik on ebameeldiv, juhtimine kehv ning kogu organisatsioon jätab kaootilise ja ebaefektiivse mulje. Seevastu mehed lahkuvad sagedamini ettevõtetest, kus puudub ligipääs uusimale tehnoloogiale või ettevõtte visioon ja tooted ning teenused neid ei inspireeri.

Nooremad hindavad inspireerivat tööd, vanemad kolleegid efektiivust

Spetsialistid vanuses 20–40 aastat lahkuvad eelkõige siis, kui töö neid ei inspireeri ning kui nad kahtlevad ettevõtte visioonis ja toodetes. Samuti ajendab neid uut töökohta otsima tööandja tehnoloogiline mahajäämus, paindliku töökorralduse puudumine ja vähesed lisahüved. Vanuserühmas 41–50 on töötajatele vastumeelne ebaefektiivne töökultuur ja liiga suur töökoormus. IT-töötajate seas on lahkumise põhjusteks teistest sagedamini kõige uuema tehnoloogia puudumine ja väike palk.