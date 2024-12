Karm statistika. Makseraskustes leibkondade hulk on aastaga kasvanud 40 protsenti

Statistikaameti andmetel on Eestis 2024. aastal 43 500 makseraskustes leibkonda, mida on üle 40% rohkem kui eelmisel aastal. Neist 4500 leibkonda on hädas just eluaseme- või kodulaenu tasumisega. „Arvestades seda, et pea kõik hinnad on viimastel aastatel märgatavalt tõusnud, siis on selline tulem oodatav,“ nentis Citadele Eesti jaepanganduse juht Marina Hakiainen.

Kuidas aga aru saada, et hakkad jääma makseraskustesse? Hakiaineni sõnul on hoiatavaks märgiks näiteks see, kui erinevate arvete tasumine hakkab viibima või kui eelmise kuu arveid tuleb pidevalt maksta järgmise kuu palga eest. Ka see, kui kulude katteks tuleb pidevalt laenata sõpradelt või perekonnalt raha. „Ohumärgiks on ka, kui inimene kasutab ots-otsaga kokku tulemiseks krediitkaarti. Krediitkaart on hea vahend ootamatute kulutuste, välismaal reisimise või kõikuva sissetuleku korral, ent kui seda hakatakse kasutama igapäevaste kulude katteks, võib see viidata probleemile,“ ütles Hakiainen.

Hakiaineni sõnul tuleb olla endaga võimalikult aus ning analüüsida kriitiliselt oma olukorda ja finantskäitumist. „Alustada tuleb tunnistamisest, et on tekkinud probleem. Tihti käib makseraskustesse sattumisega kaasas ka häbi, mis raskendab olukorra selgelt nägemist ja abi otsimist,“ ütles Hakiainen. „Tasub mõelda, millest makseraskused tingitud on ning kas need on mööduvad või mitte. Töö kaotus on küll näiteks mööduv põhjus, ent ilmselt mitte kuigi kiirelt.“