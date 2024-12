Taavi Kotka: Eestist on saanud ametnikeriik. Nende võime reforme teha on null

„Meie probleem on, et oleme liikunud ametnikeriiki. Väga paljud ametnikud on elukutselised, nende valmisolek ja võimekus reforme teha on null,“ tunnistab ettevõtja Taavi Kotka, kelle hinnangul oleks Eestil vaja sulgeda üle 50 gümnaasiumi. Kotka oleks nõus maksma 5–10 miljonit boonust seltskonnale, kes teeb koolide sulgemise ära.

„Meil on kogu aeg mingid teemad, mida ei taheta näppida, sest nii sa kaotad hääli. Praegu on haridusministeerium üliuhke, et nad tegid aastaga ära ülemineku eestikeelsele haridusele. Minu arust tegid nad seda 33 aastat,“ lausub Kotka.

Loe pikemalt Õhtulehest.

Kotka on olnud üks Eesti IT-sektori eduloo arhitekte. Sel suvel toimunud Arvamusfestivalil arutles ta, et Eestit saab suuremaks ehitada ekspordiga. „Mida rohkem eksporti, seda suurem on meie majandus,“ sõnas Kotka, tuues paralleele IT-sektori arenguga ja seal tehtava innovatsiooniga.

