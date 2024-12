Eesti suurima jaeketi juht: järgmise aasta juulist on Euroopas meist kallim toit ainult Taanis

„Tarbija käitub viimased paar aastat ühtemoodi ja üha tugevamalt ühtemoodi – aina rohkem otsitakse kampaania- ehk soodushinnaga tooteid,“ räägib Coop Eesti keskühistu juht Rainer Rohtla (43). Võrreldes paari aasta taguse ajaga on soodustoodete osakaal Coopi poodide külastajate ostukorvis kasvanud kaks-kolm korda, küündides juba arvestava osani ostukorvist. „Teine asi, mida me näeme, on see, et meil pole klientide kasv kunagi nii suur olnud, kui 2024. aastal,“ lisab Eesti suurima, 24% turuosaga jaeketi juht.