Selgusid Eesti ihaldusväärseimad tööandjad. Esikümnes on mitu panka

„Aastaga on töövõtjatele veelgi olulisemaks muutunud paindlik töökorraldus ja kaugtöö võimalus,“ tõi uuringust esile CVKeskus.ee tööportaali värbamisjuht Grete Adler, kes lisas, et koguni 40% töövõtjatest peab seda peamiseks omaduseks, mis iseloomustab ihaldusväärset tööandjat.

Võrreldes eelmise aastaga on märkimisväärselt kasvanud ka huvi tööandjate vastu, kes pakuvad kaasavat töökultuuri, on innovaatilised ning annavad võimaluse töötada koos valdkonna tipptegijatega.

„Uuringu tulemused kinnitavad, kui oluline on tööandjatel värbamisel mõista oma sihtrühma ootusi, mis võivad märkimisväärselt erineda sõltuvalt inimeste vanusest, karjääristaadiumist või ametirühmast, kus nad tööd otsivad,“ selgitas Adler ja lisas, et näiteks 18–24-aastastele noortele on kaugtöö võimalusest olulisemgi leida häid arenguvõimalusi. Paindlik töökorraldus on tähtsaim 25–44-aastastele töövõtjatele, mis on mõistetav, arvestades, et selles vanuses tekivad paljudele töökohustustele lisaks ka uued perekohustused.