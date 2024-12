Sada miljardit dollarit mängus. Kohus tühistas taas Elon Muski hiiglasliku boonuse

Kuna eesmärgid said täidetud, väljastati Muskile kokku 303,96 miljonit ostuoptsiooni (arvestatud aktsiate tükeldamist), mille lunastamishinnaks oli 23,34 dollarit aktsia kohta. Kui nende eest tuleks välja käia ligi 7,1 miljardit dollarit, siis tänase Tesla aktsia hinna juures on need väärt kordades rohkem. Tesla aktsia lõpetas eilse kauplemispäeva 357,09 dollari juures, mis tähendab, et need aktsiad oleksid hetkel väärt 108,5 miljardit dollarit ehk rohkem kui sada miljardit enam. Paketi kohaselt oleks Muskil õigus neid lunastada 2028. aasta jaanuarini.