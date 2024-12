RAHUTU RAHA | Rahandusminister Jürgen Ligi: poliitikuid ei huvita enam riik, poetakse valijale naha vahele

Rahandusminister Jürgen Ligi tõdeb Delfi Ärilehe saate „Rahutu raha“ 4. osas, et tegelikkuses on ta näinud ränka vaeva, et oma ebakindlat iseloomu varjata. „Tööturule sisenemiseks lõpetasin kaks ülikooli, et ennast tõsiseltvõetavaks muuta,“ räägib Ligi.