ABBA-st Kristiine keskuseni. Eesti miljardifirma võtab investeerimisel eeskujuks USA ülikoolid

Kui esialgu investeeris ettevõte eelkõige idufirmadesse, siis nüüdseks on fookus mujal. Riskikapitaliinvesteeringud on koondunud rahvusvahelisse partnerlusse Plural, kus Skaala poolelt on asja eestvedajad just Sten Tamkivi ja Taavet Hinrikus. Ühe viimase näitena investeeriti Euroopa kosmosefirmasse The Exploration Company, mis loodab konkurentsi pakkuda ameeriklastele. Lisaks investeerib Skaala paljudesse eri varaklassidesse, arendab linnaruumi ja otsib ka viise, kuidas panustada raha, et ühiskonnas positiivseid muutusi ellu kutsuda.