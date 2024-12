Milliste toiduainete hind uuel aastal tõuseb? Coopi juht: šokolaadi kõrgem hind on tulnud, et jääda

„Ma peame arvestama, et lähitulevikus ei paista, et kakao läheks palju odavamaks. Seega on šokolaadi kõrgem hind tõenäoliselt tulnud, et jääda,“ ütleb Coop Eesti keskühistu juht Rainer Rohtla. Ka tuleb arvestada, et nii kohvi kui ka apelsini hind jääb pikemaks ajaks kõrgeks. „Kohv kallineb järgmisel aastal kindlasti,“ märgib Rohtla.

Üleüldiselt arvab Eesti suurima jaeketi juht, et uus aasta jaekaubandusele ja tarbijatele midagi rõõmustavat ei too. „Kui me räägime, et järgmise aasta palgakasv on keskmiselt 4%, siis sellest 2% kulub käibemaksu- ja 2% tulumaksutõusu katmiseks. Kuna toimub veel täiendav kallinemine lisaks käibemaksule, siis see tähendab, et inimeste ostujõud on madalam kui sel aastal. Kuna me oleme tarbija peegelpilt, siis jaeturul ei saa kuidagi paremini minna,“ nendib Coop Eesti juht.