Coop Panga nõukogu esimees: eestlased võiks lõpetada Rootsi pankade nuumamise

„Tõsi on see, et Eesti pankade kapital on kallim ja teisipidi nende laenude rahastamine samuti kallim. Kui 1990. ja 2000. aastatel olid meile Rootsi pangad äärmiselt olulised, sest nad andsid Eestisse laene, mis aitasid Eesti majandust käima lükata – ja see raha, mis välja laenati, tuli kapitalist, mille Rootsi pangad siia tõid –, siis täna on Eesti ettevõtted ja tarbijad juba nii palju rikkad, et meil on piisavalt oma vahendeid, mida välja laenata,“ selgitab Rohtla.