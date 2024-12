Kinnisvaraturu ülevaade: november oli Tallinnas selle aasta kõige aktiivsem kuu

Võrreldes eelmise aasta novembriga on kasvanud nii tehinguaktiivsus kui ka korteritehingute koguväärtus. „Täna saab teha esimese kokkuvõte – talvel olime põhjas, kevadel hakkas veidi hapnikku peale tulema, suvi andis juba lootust ja sügis on kinnisvaraturul olnud rõõmsates toonides. Siiski on tehinguaktiivsus päris heade aegade graafikust veel tubli neljandiku võrra maas,“ kommenteeris tänast olukorda turul 1Partner Kinnisvara juht Martin Vahter ning rõhutas, et juba teist kuud järjest tehti Tallinnas kinnisvaraga üle 1000 tehingu.