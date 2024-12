FOTOD | kood/Jõhvi toob Eesti turule rekordarvu uusi IT-talente

„Erineva tausta ja kogemusega mitmekesised tiimid soosivad nii innovatsiooni kui koostööd. Pipedrive’is töötab mitu kood/Jõhvi taustaga inimest ning eriliselt torkab silma nende iseseisvus ja tahe projektides koheselt käed külge panna. Kuna lisaks teoreetilistele teadmistele on neil juba omajagu kokkupuudet nii tiimitöö kui tüüpiliste arendusprojektidega, sulanduvad nad reeglina Pipedrive’i igapäevaellu üsna kiiresti. Äge, et Eestis on maailmatasemel tarkvaraarenduse köögipoolt sõna otseses mõttes avav programm,“ ütles Pipedrive’i tehnoloogiajuht Agur Jõgi.

kood/Jõhvi on 2021. aasta sügisel avatud ise- ja grupiõppe meetodil põhinev tehnoloogiaõpe, mille eesmärk on koolitada välja full-stack tarkvaraarendajaid. Koolis õpitakse 12-18-kuulise programmi käigus nii probleemilahendusoskusi kui tiimitööd, nii front kui ka back end tarkvaraarendust ning viimases etapis spetsialiseerutakse teatud valdkonnale, nt. küberturvalisus, mobiilirakenduste arendus, tehisintellekt ja andmeanalüüs.

Kolme aasta jooksul on kood/Jõhvi vastu võtnud viis lendu kokku 1000 õppijaga, esimesed 125+ lõpetanut on sisenenud tööturule. Õppijaid on kokku 33 eri rahvusest, keskmine vanus on 28 aastat, 22% on naised. 2024. aasta suvel avati samal põhimõttel tegutsev koodikool Soomes, nimega kood/Sisu, ja 2025. aasta sügisel avatakse kood/Võru.