Üle poolte töötajatest on kogenud diskrimineerimist töökohal

„Sageli jääb diskrimineerimine töökohal tagaplaanile, kuna tööandjatel napib aega ja ressursse, et sellega süsteemselt tegeleda,“ sõnab CV.ee värbamisjuht Andra Rand. „Oluline on suurendada teadlikkust ja pakkuda tööandjatele praktilisi lahendusi, mis aitavad luua kaasava ja õiglasema töökeskkonna. Selgete juhiste abil saab diskrimineerimise ennetamine muutuda prioriteediks, mis parandab nii töötajate rahulolu kui ka organisatsiooni toimimist.“

Diskrimineerimise mõju töötajate töömotivatsioonile on märkimisväärne. Ligi pooled vastanutest, kes on kogenud diskrimineerimist töökohal, kinnitavad, et nende töömotivatsioon on oluliselt langenud. Iga kolmas töötaja on tundnud kerget motivatsiooni langust.