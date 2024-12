Jaak Roosaare firma läks pankrotti

Harju maakohtus eelmisel nädalal toimunud pankrotiistungil ütles ajutine pankrotihaldur Mari Männiko, et Miljardid ei millestki OÜ vara suuruseks on hinnanguliselt 60 000 eurot.

Sellest arvelduskontol on umbes 2000 eurot ning ülejäänud varaks on laenulepingud lähikondsetega. Kohustusi on ettevõttel aga investorite ees 2,28 miljoni euro eest.

Täpsemalt loe Äripäevast.

Eesti Ekspress kirjutas novembris, et Roosaare sündikaatettevõtte Miljardid ei millestki OÜ pankroti väljakuulutamiseks esitas möödunud kuul avalduse Erlend ja Taimi Villemsi osaühing Komfort, mis oli sündikaati panustanud 10 000 eurot. Erlend Villemsi sõnul otsustas koos oma advokaadiga, et pankrotiavalduse esitamine on halbadest valikutest parim.

Pankrotiavaldust menetlenud Harju maakohtu kohtunik Ants Mailend andis Roosaare lepingutele esimese kohtuliku hinnangu. See oli ühene: Roosaare ei saa endalt vastutust niisama lihtsalt maha pühkida.

Roosaare püüdis pankrotiavaldusele vastu vaielda ning teatas kohtule, et poolte õigused ja kohustused pole selged ning need peaks selgeks vaidlema hoopis hagi-, mitte pankrotimenetluses. Roosaare viitas, et tegemist ei olnud klassikalises mõttes laenulepinguga, vaid ühiselt raha kaasamisega ja et tegemist võib olla hoopis vaikiva seltsingu lepinguga.

Kohus ei nõustunud Roosaarega, et võlausaldaja nõue pole selge. Samuti on kohtu hinnangul tegemist krediidilepinguga võlaõigusseaduse tähenduses, mitte vaikiva seltsingu lepinguga, nagu püüdis viidata Roosaare.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada