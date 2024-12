Carlsbergil õnnestus viimaks müüa äri Venemaal

Kavandatav müügihind (320 miljonit dollarit) tähendab, et Carlsberg müüb märkimisväärse allahindlusega. 2023. aasta veebruari aruandes ütles Carlsberg, et tema netovara Venemaal oli 2022. aasta detsembri seisuga 7,52 miljardit Taani krooni (1,06 miljardit dollarit).

Tehingu heakskiitmine viidi läbi Venemaa valitsuse tasandil, et rahuldada majanduspoliitilisi nõudeid. Venemaa on pidevalt karmistanud välisettevõtete väljumisnõudeid, nõudes enne heakskiidu andmist välismaistele varade müügile järske allahindlusi ja võttes osa müügihinnast riigikassa toetamiseks. Seda meedet on ka nimetatud „väljumismaksuks“.