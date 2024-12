Harju maakohus tunnistas kaks ettevõtjat altkäemaksu andmises süüdi

Nii-öelda vahekehasid oli kokkuvõtvalt üle kümne ning neid kasutati selleks, et hüve toimetada endise sadamatöötajani. Altkäemaksu anti ka nii, et tasuti sadamatöötaja pere kulutusi. Seega kohus nõustus, et endine sadamatöötaja kuritarvitas oma pädevust aastate viisi, mille eest sai pikka aega vastutasuks hüve. Kohus luges tõendatuks, et Sergei Zavarzin tasus endisele sadamatöötajale seega altkäemaksu üle 200 000 euro, Rudolf Truss üle 80 000 euro ning viimane aitas kaasa ka Energiaring OÜ ja Arpe OÜ poolt antud altkäemaksule kokku üle 40 000 euro ja selle endise sadamatöötaja poolt vastuvõtmisele.