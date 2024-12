Mida teha, kui hoiu-laenuühistu viivitab hoiuse tagastamisega?

Käesoleval aastal järgnes sellele Intus Hoiu-laenuühistu pankrot. Kasvava regulaarsusega ilmub meedias teateid hoiustajatele väljamaksete tegemisega viivitavatest hoiu-laenuühistutest.

Sellised stsenaariumid pole üllatavad, kuna hoolimata riigi kavatsusest seadusandlust reformida, tegutsevad hoiu-laenuühistud suures plaanis siiani 25 aastat tagasi kehtestatud seaduse alusel. Selliselt on Eesti üks väheseid riike maailmas, kus hoiu-laenuühiste üle puudub igasugune riiklik finantsjärelevalve. See tähendab, et kogu vastutus oma raha säilimise eest lasub hoiustajal. Alljärgnevalt jagan mõned nõuanded, mida järgida enne ühistus hoiustamist ning mida teha siis, kui ühistu kohale juba on ilmnenud murenoodid.

Kontrolli reklaamilubaduste taga olevat reaalsust

Ära lase end eksitada pikkade reklaamtekstide usaldusväärsena näivast tekstist. Iga ühistu võib end esitleda kõige turvalisema ja liikmekesksema valikuna. Sageli ostavad ühistud endale lehekülgedepikkusi reklaamtekste, kus räägivad, kui turvaline hoiustamine nende juures on. Oluline on iseseisvalt kontrollida fakte ning mitte teha otsuseid ainuüksi reklaami põhjal. Vaata, kas ühistul on esitatud kõik majandusaasta aruanded ning maksud korrektselt tasutud. Uuri juhtorgani liikmete tausta ja võimalikke seoseid teiste ettevõtetega. Eestis on mitmeid hoiu-laenuühistuid, millel on sidemed kiirlaenuäriga – riskide hindamise seisukohalt tasub sellest teadlik olla.

Ohumärgid, millele tähelepanu pöörata