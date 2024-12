ARVAMUS | Bolti rendiautode parkimissoodustus risustaks linnaruumi

Bolt väidab loomulikult, et autoomanikel on täna lühirendisõidukeid kasutavate elanike ees eelis, sest elanik saab oma erasõidukit püsivalt kodu lähedal soodushinnaga parkida, aga rendisõidukit mitte. Aga kas õiglane oleks siis see vastupidine eelis, mida Bolt taotleb? Et oma autot saab soodustingimustel jätta vaid oma kodu ette, ent rendiauto võib ükskõik kuhu parkida?

Reaalsus on see, et oma autoga sõidab inimene punktist A punkti B ning seejärel tagasi punkti A. Vahel teeb ka vahepeatuse poes või kellelgi külas. Lühirendisõidukeid kasutatakse sageli selleks, et südalinna või vanalinna peole sõita ning ei pea olema hiromant ennustamaks, et sama suures ulatuses kaineid sõitjaid vastassuunas öösel ei teki. Need autod jäetakse linnaruumi vedelema, sest tagasisuunas minnakse juba teisiti. Kas me tahame, et rendiautod hakkaksid linnaruumis vedelema nagu tõuksid kõnniteedel? Erinevalt tõukeratastest ei saa autosid ka öösel kaubikuga kokku korjata.

Bolt võib küll väita, et nende rendiautot kasutab päevas mitu inimest, samal ajal kui erasõiduk lihtsalt pargib. Aga kui mitu inimest kasutab seda lühirendiautot oma auto asemel ning kui palju inimesi kasutab seda jalgsikõndimise või ühissõiduki asemel? Ning kui palju peab neid rendiautosid linnaruumis varuga vedelema, et kõigile emotsioonisõitjatele ikka jätkuks?

Kui rendiautod on tõesti nii optimaalselt ristkasutuses, nagu Bolt väidab, siis ei tohiks need parkimistasud ju nii suureks tiksudagi, et see Boldi jaoks probleem oleks. Aga kui see parkimistasu kipub isegi kesklinnataolises käidavas piirkonnas probleemselt suureks tiksuma, siis järelikult need ikka nii aktiivses kasutuses pole, nagu Bolt väita üritab.