Pankrotistunud Nordica võlg paisus esialgu väidetust veelgi suuremaks

Kui varasemalt oli teada, et Nordicast jääb maha 30 miljoni jagu võlgu, siis nüüdseks kohtule esitatud avalduse kohaselt jääb ettevõttele varade väärtuse mahaarvamise järel 38 miljoni euro ulatuses võlgnevusi. Pankrotimenetluse käigus võivad nii ettevõtte vara väärtus kui ka võlgnevused muutuda.

Maksejõuetuse välja kuulutamisega lõppes äriühingu igapäevane majandustegevus, mis tähendab, et äriühingust maksete tegemine, teabe avaldamine või kohustuste võtmine on väga piiratud. Ettevõtte on seni keskendunud pankrotiavalduse kokku panemisele ning võlausaldajatele täiendavate kahjude ära hoidmisele.

Nordica ja Xfly-le ajutise pankrotihalduri nimetamisel lähtutakse edaspidiselt pankrotihalduri juhistest ning kõik võlgadega seotud küsimused lahendatakse pankrotimenetluse käigus vastavalt kehtivatele seadustele.

Nordic Aviation Group töötajate osas on alustatud kollektiivse koondamise protsessi koostöös Eesti Töötukassaga, kes aitab ettevõttega otseses lepingulises töösuhtes olnud töötajatel saada seadusega ettenähtud hüvitisi. Pärast seadusega ette nähtud kahenädalast läbirääkimiste perioodi väljastab ettevõte töötajatele koondamisteated ning töötajad võivad taotleda töötuskindlustushüvitist.

Ajutine pankrotihaldur esitab töötukassale töötajate nimel taotluse pankrotihüvitise saamiseks, et katta ettevõttelt saamata jäänud palgad ja muud seadusest tulenevad summad. Samuti on ettevõtted lõpetanud kõik teenuslepingud renditud personali osas koostööpartneritega, kellel on võimalik jätkata oma teenuse pakkumist teistele lennuettevõtetele või esitada kohtule avaldus pankroti välja kuulutamiseks. Nordic Aviation Group on omalt poolt lisaks Eesti Töötukassaga koos korraldatavale teabepäevale, korraldanud töötajatele teabepäevasid regioonis tegutsevate lennuettevõtetega, et aidata töötajatel sujuvalt leida uus tööandja.

Nordic Aviation Groupi poolt on enamus kasutatud liisinglennukid nõuetekohaselt tagastatud liisingettevõtete poolt määratud sihtkohta. Nordic Aviation Group on Tallinna Lennuväljale tagasi toonud ka Transpordi Varahaldus OÜ omanduses olevad lennukid, millele järgneb lennukite nõuetekohane hoiustamine ja vajadusel hooldamine, mis võimaldab Transpordi Varahaldusel jätkata lennukite müügiprotsessiga. Pankrotimenetluse käigus jätkab ettevõte pankrotihalduriga kooskõlastatult minimaalsel vajalikul tasemel koostööd lepingupartneritega, et säilitada oma vara väärtus ning hoida ära täiendav kahju võlausaldajatele.

