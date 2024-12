Arendaja ehitab Hipodroomile enam kui 50 miljonit maksvad äritornid

Küsimusele, kas äripindades on paindlikkust, vastab Randmets, et planeering sünnib koostöös üürnikuga. „Oleme paindlikud - me siht on luua ruumid, mis vastavad üürniku vajadustele. Hoone kandeseinad on kavandatud selliselt, et tulevane üürnik saab äripinna suurust lasta kohendada vastavalt vajadusele.“ PIN Arhitektid sisearhitekt Katrin Kaevats lisab: „Äritornide põhiplaan on alumistel korrustel mõnusalt avar ja lai, võimaldades ka suurel üürnikul siia terve oma büroo ära mahutada. Sisselõiked ja terrassid hoone fassaadis toovad päevavalguse ruumi keskosale lähemale ning bürood on avarad ja valgusküllased. Kuna oleme hoone ja planeeringu visiooniga väga hästi kursis, saavad üürnikud meilt vajadusel tuge nii ruumide ümberplaneerimisel, kujundamisel kui ka täiesti uue büroo loomisel.“