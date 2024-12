Vene rubla järsk langus tekitas Peterburi valuutavahetuspunktides paanika

„Populaarsetes valuutavahetuspunktides, näiteks Majakovskaja ja Dostojevskaja metroojaamade lähedal, oli päeval rahulik. Kuigi hilisel pärastlõunal oli Ligovsky Lane ühes punktis järjekord. See on tagajärg sellele, kui turul valitseb ebastabiilsus,“ kirjutab Fontanka.

Elanikud kritiseerivad keskpanka

Paljud valuutavahetuspunktide külastajad müüsid dollareid ja eurosid, uskudes, et vahetuskurss on juba saavutanud haripunkti. Üks vastanutest avaldas kindlustunnet, et dollar langeb peagi 100 rublani. Ta kritiseeris ka Venemaa keskpanka, süüdistades seda suutmatuses ära hoida paanikat. Teised külastajad pidasid praegust määra kunstlikult kõrgeks. Kuid mitte kõik ei müünud ​​valuutat. Ajakirjanik märkas naist, kes oli ostnud suure summa dollareid, kuid ta keeldus ajakirjanikuga rääkimast. Mõned vastajad – nagu Süüria tudeng – vahetasid konkreetsete ostude jaoks dollareid rubladeks. Tema jaoks osutus rubla nõrgenemine hoopis positiivseks.