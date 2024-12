KUULA | Rahatark: Profitus taastab vahepeal kadunud usaldust ühisrahastusse investeerimisel

„Kui algul justkui augud täidetakse ja Eesti tuntud ühisrahastusplatvormid on projekte täis, siis probleemid tekivad alles aasta pärast, mil arendajatel on aeg raha tagasi maksma hakata. Tundub, et eesmärk pole olnud enam investoritele parimaid projekte pakkuda, vaid lihtsalt tühja platvormi täita, rahavooge säilitada või edasi areneda riskijuhtimise parimaid tavasid arvesse võtmata,“ mainib Kuusemets.

„Saame hetkel Profituse puhul uhkusega öelda, et meie 6,5 tegevusaasta vältel on investoritel siiani kapitali kaotus olnud null,“ mainib Tiik. „Oleme ehitanud usaldusväärse ja massiivse investorite kogukonna, kus meil on pigem vastupidine probleem meie Eesti konkurentidega võrreldes. Kui konkurentidel on raskusi projektide täisrahastamisel, siis me ei jõua piisavalt projekte platvormile panna, et oma investorite isusid täita,“ lisab Profituse maajuht.

Profituse platvormi kaudu on võimalik raha investeerida väga eriilmelistesse projektidesse, neid aga seob alati üks: projekti rahastuse tagatiseks on kinnisvara. Raha võib kuluda tootmisse, varustuse ostmisse ja mujale, kuid taha tagatiseks on füüsiline objekt. Lisaks sellele valib Profitus projekte hoolikalt ja teeb ära väga põhjaliku riskianalüüsi.

„Peamine põhjus, mille pärast me suudame parimaid projekte oma investoritele pakkuda, on, et tänu tänasele usalduslikule suhtele oma investoritega oleme me pea ainuke ühisrahastuse platvorm, kellel on reaalne võimekus ka suuremaid projekte väga kiirelt rahastada. See on tänu aastatepikkusele prioriteedile rahastada ainult laene, millesse me ka isiklikult investeeriks,“ selgitab Tiik.

Stuudios tuleb arutluse alla, kuidas võiks Eestis investorid taas ühisrahastuse usku pöörata ja kuidas ühisrahastus on nüüd reguleeritud, et tagada samasugune kontroll nagu panganduses. Veel räägitakse Profituse uuest automaatinvesteeringute tööriistast RoboInvest, mille abil on investoritel võimalik oma investeerimistegevus täielikult automatiseerida.