Kuidas koguda raha 20ndates, 30ndates, 40ndates ja 50ndates?

Elu on tasakaalu otsimise mäng

Majandusinimestele meeldib teeselda, et inimesed käituvad robotlikult, arvutades külmalt iga liigutuse riski-tulu suhet. Aga me oleme hoopis elus olevused muutuvate vajaduste ja püüdlustega. Elu keerdkäikude vastu ei kindlusta ükski investeerimistoode ega kindlustuspoliis. Sellega peab lihtsalt leppima. See peaks ühtlasi lohutama kõiki neid, keda nõelab süütunne iga kord, kui hetkeaje kulutused ja igerikud säästud ennast meelde tuletavad.

Säästmine ja investeerimine on põhimõtteliselt lihtsad. Tulemuse määrab see, millal ja kui palju raha säästad ja kui palju tehtud investeering aja jooksul tulu teenib. Millist tulemust on vaja, sõltub omakorda sellest, mille jaoks raha kogud. Kui kogud pensioniks, on sul tõenäoliselt tarvis, et enam-vähem kindel summa hakkaks kord kuus kontole laekuma. Seega pole tark võtta kõrget tootlust taga ajades suuri riske, mis seavad ohtu igakuise stabiilse sissetuleku. Uue auto jaoks kogumine on ehk paindlikum ja lubab võtta suuremaid riske: kui investeering teenis hästi, ostad vägevama auto. Kui ei läinud nii hästi, siis tagasihoidlikuma. Läks päris halvasti? Pole viga, lükkad auto ostu edasi, sest liigelda saab ju ka ühistranspordiga.

Seega, esimene asi: parem on, kui sul on siht silme ees. Siis tead, kas ja kui suurt kaotust saad endale lubada. Raha paigutamisel arvesta kahe mõõtmega:

kui pika aja pärast sündmus (töötamise lõpetamine, auto-ost, reis) kätte peaks jõudma; ja kui suur katastroof oleks sinu jaoks see, kui sa ikkagi eesmärgini ei jõua. Kõrget tootlust pakkuvad investeerimisvõimalused kannavad üldiselt ka suurema kaotuse riski.

Mida pikaajalisem on investeering, seda rohkem on sul aega oodata, et negatiivne tootlus positiivseks pöörduks.

Kui oled 20ndates aastates: kingi endale midagi vahvat

Kujutle korraks: milline näed sa välja 65-aastaselt? Millest unistab 65-aastane sina? Mida ta kahetseb? Kavalamad teevad pärast kooli lõppu iseenda vanemale versioonile suure kingituse ja alustavad säästmisega kohe.