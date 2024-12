Oluline muudatus ettevõtetele. Kohustuslikuks muutub ka väikeste arvete deklareerimine

E-arvete teemaga tegeletakse ka ELi tasandil ja 2030. aasta 1. juulist on need piiriüleste tehingute korral kohustuslikud. Mitu liikmesriiki on seda kehtestamas ka siseriiklikult. Ettevõtlussektoris on e-arved juba kohustuslikud Itaalias ja sama on plaanimas Poola, Läti, Prantsusmaa ja Belgia.