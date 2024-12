TTJA kuulutas välja enampakkumise meretuulepargi arendamiseks Saare 1 alale

Saare 1 mereala enampakkumisele kvalifitseerusid osalema kolm konkureeriva hoonestusloa taotluse esitanud ettevõtet: CI Estonia Wind GmbH & Co. KG, OÜ Utilitas Wind ja Oxan Energy.

Saare 1 mereala pindala on 88,0 km2 ja asub Eesti mereala planeeringu kohaselt tuuleenergeetika arendamiseks sobival innovatsioonialal Saaremaast läänes ligikaudu 60 km kaugusel.

Enampakkumine toimub elektrooniliselt riigimaaoksjoni veebikeskkonnas www.riigimaaoksjon.ee. Saare 1 ala alghind on 1 320 000 € ja minimaalne pakkumise samm 50 000 €. Enampakkumine on pikeneva lõpuga, pikeneva lõpu perioodiks on 15 minutit.