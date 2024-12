Maale elama: riik laiendab kodulaenu käenduse sihtrühma

„Maapiirkondades on tihti keeruline saada pankadelt koduga seotud investeeringute rahastust, olgu see siis kodu ostuks või remondiks laenu saamiseks. Panga jaoks tähendab see riski kinnisvara madalama hinna ja vähese likviidsuse tõttu. Siin peab riik kaasa aitama, et inimesed saaksid ka suurematest linnadest väljaspool elada heas korras kodudes. Plaanime käenduse tingimusi muuta, et selle pakkumine oleks pankadele senisest atraktiivsem,“ lausus taristuminister Vladimir Svet.