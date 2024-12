Ökonomist: Eesti tootjad võivad saada uusi tellimusi, kuid see jääb lühiajaliseks rõõmuks

Euroala majanduse petliku taastumise märke kajastavad juba novembri euroala ettevõtete küsitlused. Huvitaval kombel on need märgid praegu kõige selgemini nähtavad just Eesti tööstussektoris. Novembris jõudsid Eesti tööstusettevõtete ootused tootmismahtudele järgnevaks kolmeks kuuks kõrgeimale tasemele alates 2022. aasta juunist.

Avansilist Euroopa toodete importi ja eksporti USA turule tunnevad esimestena mitte lõplikud eksportijad, vaid alltöövõtjad, kes pakuvad komponentide tootmise teenuseid suurtele klientidele Lääne-Euroopas ja Skandinaavias. Seepärast on tõenäoline, et Eesti tööstusettevõtete ootuste järsk hüpe tootmismahtude osas on seotud Lääne-Euroopa ja Skandinaavia suurettevõtete märkimisväärselt kasvanud tellimustega oma alltöövõtjatele.

Et rahuldada ootamatut nõudluse kasvu, peavad Eesti tootmisettevõtted tagama piisava käibekapitali olemasolu. Samas tuleb säilitada valvsus ja arutada tarnijatega, kas tellimuste hüpe on ajutine ja seotud ekspordi kasvuga USA-sse või on tegemist pikaajaliste tellimustega. Kui tegemist on esimese variandiga, tuleb mõista, et euroala majanduse taastumine on ajutine, millele järgneb „pohmell“ – pärast ladude täitumist ja tariifide jõustumist ootab Euroopa ettevõtteid ees eksportmahukate tellimuste järsk langus, samas kui Eesti jaoks väheneb oluliselt alltöövõtt. Seetõttu on oluline mitte jätta kasutamata avanevaid võimalusi, kuid hinnata uusi tellimusi realistlikult ja kerge skepsisega.