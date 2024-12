Bitcoini hind kerkis esimest korda üle 100 000 dollari piiri

Nii on bitcoini hind täna hommikul tõusnud 102 300 dollarini. Eurodes mõõdetuna pole piir veel ületatud, kui neljapäeval kella poole kümne seisuga maksab üks bitcoin 97 200 eurot. Viimase kuu jooksul on bitcoini hind kerkinud dollarites mõõdetuna 50%, eurodes mõõdetuna 56%.

Eile teatas Trump, et kavatseb nimetada USA väärtpaberi ja börsikomisjoni (SEC) juhiks Paul Atkinsi, kes on pooldanud laiemat dereguleerimist finantsturgudel, sh krüptotööstuses. Jaanuaris ametist lahkuv Gary Gensler on selles osas olnud vastupidise lähenemisega, hinnates, et krüptomaailm peab järgima olemasolevaid seadusi.