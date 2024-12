Sunly kaasas olemasolevatelt investoritelt 60 miljonit eurot

Rahastusringis osalesid Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank ( EBRD ), Mirova ja Vardar. See on jätkurahastus augustis kaasatud 300 miljoni euro suurusele laenurahastuse ringile.

Üheks esimeseks projektiks on 244 MW päikesepark Ristil, kuhu tulevikus lisatakse tuulikud ja akud. Risti päikesepark suudab katta 55 000 majapidamise aastase elektritarbimise. Metsagrupiga koostöös rajatava pargi maksumus on 125 miljonit eurot ning see planeeritakse käivitada 2026. aasta sügisel.