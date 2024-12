Madis Timpson: julgeoleku kõrval on prioriteet pensionid ja toetused kõige haavatavamatele

Järgmisel neljal aastal suunab valitsus riigi sõjalisse kaitsesse ja eelkõige meie inimeste kaitsesse 5,6 miljardit eurot, millele lisandub veel 1,6 miljardit eurot pika laskeulatusega relvasüsteemide moona soetuseks. Kümne aasta eest alanud Ukraina sõda võib nimetada ka sõjaks vaba maailma vastu. See on pannud meiegi eelarvele lähiaastateks surve, mida sellisel moel siiani olnud ei ole.

Iga inimene peab teadma, kuidas kriisi korral käituda

Riigi sõjalist kaitset saadab edu ainult siis, kui on kaasatud tsiviilühiskond ja meie kodanikel ning ametkondadel on ette valmistatud plaan kriisis toimimiseks. Meie eesmärk ühiskonnana on jõuda selleni, et kriisi korral saaksime muutunud oludes – kus andmeside ei tööta, kauplused on suletud ja elektrit ei ole – hakkama rohkem kui vaid paar päeva.

Sama oluline on harjutada ulatuslike evakuatsioonide korraldamist. Selleks kõigeks nähakse järgnevatel aastatel ette täiendavad 219 miljonit eurot, millest tervelt 165 miljonit suunatakse eelkõige sisejulgeoleku kindlustamisse.

Iga ministeerium on riigieelarve valguses pidanud üle vaatama võimalikud kokkuhoiukohad ja need on ka leitud – kui arvestada ka eelmise valitsuse tehtud otsuseid, saame kärpeks järgmise nelja aasta peale kokku 1,4 miljardit eurot.

Kärped iseseisvuse säilitamise ja turvalisuse nimel

Iseseisva ja iseotsustava Eesti jaoks on äärmiselt oluline mahtuda edaspidigi Euroopa Liidu liikmesriikide finantskokkulepete piiridesse. Ühe kokkuhoiumeetmena lükatakse aasta võrra edasi ka nn maksuküüru kaotamine.

Riigieelarve revisjoni järel otsustas valitsus reformida enam kui 20 aasta eest loodud töötushüvitissüsteemi, mis paraku on ajale jalgu jäänud. 2026. aasta 1. jaanuarist jõustub õiglasem ja lihtsam töötushüvitissüsteem, mis aitab kuni aastani 2028 riigieelarves kokku hoida enam kui 45 miljonit eurot.