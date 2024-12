Elron valmistub juba praegu Rail Baltica rongiliinide avamiseks

Miks on vaja aga juba nüüd, enne kui Rail Baltic isegi valmis on, ettevalmistustega alustada?

Elroni juhatuse liige Märt Ehrenpreis kinnitab, et Elron alustab tõepoolest ettevalmistusi võimekuse loomiseks Rail Baltica Eesti-siseste liinide (Tallinn – Pärnu – Häädemeeste suund) opereerimiseks. „Kuna tegemist on Euroopa laiusega raudteega (olemasolev raudtee on 1520 mm, ehitatav 1435 mm), on selle teenindamiseks tarvis praegusest erinevat veeremit. Rail Baltica avamiseni on veel aastaid aega, kuid ka uute rongide hankimine on ajamahukas,“ nendib Ehrenpeis.