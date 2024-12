Majandustalv näitab juba kevade märke

Eraisikute laenude ja liisingute kogusumma ulatub 13,8 miljardini. Nii jääb eraisikust laenuvõtjatele juba toimunud euribori languse tõttu üle 190 miljoni euro aastas rohkem kätte. Ettevõtetele annab 11,8 miljardilise laenude-liisingute kogusumma puhul euribori langus säästu üle 160 miljoni euro aastas. Lisaks tähendab euroala aeglustuv inflatsioon euribori edasist langust. Ainus küsimus on, et kui kiirelt see langus toimub. Euribori langus ja vaikselt kosuv kindlustunne selgitab olulisel määral ka seda, miks Pindi Kinnisvara statistika näitab, et Tallinna kinnisvara järelturg on juba neljandat kuud firma hinnangul väga heal tasemel.

Nüüd tuleb maksurahu kuni 2027. aastani

Maksudega on selgus majas. Tuleval aastal mõjutavad inimeste ostujõudu automaks, tulumaksu 2-protsendipunktiline tõus ja käibemaksu 2-protsendipunktiline tõus alates juulist. Vähemal määral tõusevad ka aktsiisid alkoholilt, tubakalt ja mootorikütustelt. On selge, et riigi kaitsevõime tõstmiseks ja rahanduse korrastamiseks hädavajalikud maksutõusud nõuavad kõigilt ekstra pingutust ning see ei tule kergelt. Ent isegi siis, kui käibe- ja tulumaksu ning aktsiiside tõusud kanduvad täiel määral toote või teenuse lõpphinda, jääb nende maksude mõju ostujõule oluliselt väiksemaks kui palgakasvu ja euribori languse positiivne mõju. Näiteks 1000eurone kuine ostukorv kallineb käibemaksu tõusuga 20 euro võrra. Selle kompenseerib euribori 1,4-protsendipunktine langus laenu puhul, mis on vähemalt 17 140 eurot. Samuti on Eesti üldine maksukoormus jätkuvalt väiksem Euroopa Liidu (EL) keskmisest (41% SKP-st), jäädes ka kõigi maksumuudatuste mõjul 2026. aastal 36% piiresse. Selgus maksudega annab ettevõtetele kindlustunde investeerida, luua uusi töökohti ja meelitada Eestisse välisinvesteeringuid. Sest Eesti on kindlalt kaitstud ja meie maksusüsteem on Tax Foundationi edetabelis esikohal.